Paket-Zusteller haben immer mehr zu tun

Immer mehr Leute bestellen Sachen im Internet.

Diese Sachen werden dann von Paket-Zustell-Firmen

an den Kunden geliefert.

Einige Kunden schicken Pakete auch zurück,

weil sie nicht zufrieden mit der Bestellung sind.

Mittlerweile werden so viele Pakete ausgeliefert,

dass es dabei zu Problemen kommt.

Lieferanten sind überfordert.

Manche Kunden beschweren sich,

weil ihre Lieferung zu spät gekommen ist.

Auch im Straßen-Verkehr kommt es durch

die Lieferwägen der Paket-Zusteller zu Problemen.



Auswirkungen von den vielen Lieferungen

Große Verpackung-Kartons von Lieferungen

aus dem Internet füllen die

Altpapier-Behälter der Wohnhäuser.

Meist sind die Altpapier-Behälter wieder voll,

kurz nachdem der Müll abgeholt wurde.

Die Lieferwägen verstopfen

die Straßen in den Innen-Städten.

Bei Lieferungen aufs Land sind die weiteren Strecken

ein Problem für die Lieferanten.

Weil immer mehr im Internet bestellt wird,

kommt es auch immer öfter vor,

dass Lieferwägen mitten auf der Straße stehen bleiben,

wo sie Andere am Vorbeifahren hindern.



Eine Lösung finden

Für die neuen Probleme muss eine Lösung gefunden werden.

Eine Überlegung ist es,

in der Zukunft kleine Roboter oder

selbstfahrende Fahrzeuge für die Paket-Zustellung einzusetzen.

Es wird auch überlegt, ob Drohnen

eingesetzt werden können.

Eine Drohne ist ein ferngesteuertes Flug-Gerät

das in der Luft schweben kann.

Außerdem sollte es mehr Verteil-Zentren geben,

die von verschiedenen Lieferanten

mit Paketen beliefert werden.

Verteil-Zentren sind Plätze, wo die

Pakete von den Paket-Zustellern hingebracht werden.

Kleine Unternehmen bringen die Pakete dann

von Verteil-Zentrum zum Kunden.

Es wird noch einige Zeit dauern,

bis eine gute Lösung gefunden wird.