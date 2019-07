Online-Handel kämpft mit der Paketflut

Der Amazon Prime Day, der sich heuer in Österreich über 48 Stunden erstreckte und Prime-Kunden mit Schnäppchen lockte, wird in den kommenden Tagen ein bestehendes Problem verstärken: die Paketflut. Durch den wachsenden Onlinehandel werden mittlerweile so viele Pakete zugestellt, dass es vor allem in Ballungsräumen zu Konflikten kommt.

Viele Probleme

„Die Probleme sind mannigfaltig“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes. Die Zahl der Pakete steige rasant, auch würden sich immer mehr Fahrzeuge der Zusteller auf den Straßen tummeln, seien es jene der Österreichischen Post, von Hermes oder DPD. „Die Lieferwägen verstopfen immer öfter die Innenstädte, immer mehr Kunden werden verärgert“, sagt Will. Die Beschwerden über zu späte Lieferungen würden sich häufen, denn die Kunden hätten immer höhere Erwartungen.

Oft werde die Lieferung noch am Tag der Bestellung gewünscht, zusätzlich kosten solle das aber nichts. Was die Onlinehändler schmerzhaft lernen mussten: War die Zustellung nicht zufriedenstellend, bestellen nur 25 Prozent der Kunden wieder. War sie jedoch zufriedenstellend, so bestellen 60 Prozent der Kunden wieder. Es hat bei den Händlern also ein Umdenken gegeben, meint Will, nämlich dass die Zustellung einer der wichtigsten Teile des Onlinehandels ist.

Volle Müllcontainer

Noch schwerwiegender als die Kundensorgen sind aber die ökologischen Auswirkungen der Paketflut. „Das Verkaufsaufkommen steigt und die Verpackungen verteuern das Entsorgungssystem“, sagt Will. Die Altpapiercontainer seien mit bis zu 70 Prozent mit Versandkartonagen gefüllt.

All diese Probleme wären nicht nötig, denn Lösungen gäbe es genug. „Die Logistik muss als wichtiges Bindeglied zu allen Akteuren verstanden werden“, sagt Will. Um die steigende Zahl an Paketen bewältigen zu können, wird über den Ausbau von Social Delivery – wenn Privatpersonen Pakete auf ihren alltäglichen Wegen mitnehmen –, den Einsatz von Drohnen und Distributionszentren diskutiert.