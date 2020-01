Oswald Oberhuber ist gestorben

Link zum Original-KURIER-Artikel



Der Künstler Oswald Oberhuber ist

am 17. Jänner in Wien gestorben.

Er wurde 88 Jahr alt.

Oswald Oberhuber hatte viele Talente.

Er war Maler, Bildhauer, Dichter

und Kunst-Professor.

Bildhauer stellen Kunstwerke

aus Holz oder aus Stein her.

Oberhuber wollte nur Kunstwerke erschaffen,

die einmalig sind.

Als Bildhauer entwarf er viele Figuren.



Oswald Oberhuber arbeitete

an der Hochschule für angewandte Kunst.

An der Hochschule für angewandte Kunst

kann man verschiedene Bereiche der Kunst lernen.

Malerei, Bildhauerei und Fotografie gehören

zum Beispiel dazu.

An dieser Schule war er auch Leiter.

Für seine Arbeit bekam Oberhuber

viele Auszeichnungen und Preise.

Unser Bundespräsident, Alexander Van der Bellen sagte,

dass Oberhuber ein außergewöhnlicher

Künstler und Mensch war.