Olympische Spiele 2020: Ungewöhnliche Unterkünfte für Sportler

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Olympischen Spiele finden

im Juli 2020 in Tokio statt.

Tokio ist die Hauptstadt von Japan.

Derzeit wird noch an den Unterkünften

für die Sportler gebaut.

Ende 2019 sollen die Arbeiten fertig sein

und am 14. Juli 2020 sollen

die ersten Sportler einziehen.



Die Betten werden aus Karton hergestellt.

Für die Matratzen gibt es eine eigene App.

Apps sind Programme fürs Handy oder den PC.

Mit der App kann man anpassen,

wie weich oder hart die Matratzen sein soll.

In den Unterkünften haben 18 000 Menschen Platz.

Die Unterkünfte werden nach den Olympischen Spielen

umgebaut und die Karton-Betten entfernt.

Aus den Unterkünften soll später eine

neue Wohn-Gegend mit Hafen werden.