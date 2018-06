Ohrenschmaus-Lesung „Wir sind keine armen Würstchen“

2 Teilnehmer der inklusiven Lehrredaktion

waren am 19. Juni bei einer Lesung.

Dort wurden Ohrenschmaus-Texte vorgelesen.

Ohrenschmaus ist der Name von einem

österreichischen Literaturpreis

für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Die Lesung fand um 18:30 Uhr am Würstelstand “Leo" statt.

Eine Ohrenschmaus-Lesung am Würstelstand?

Ja genau!

Das Ziel der Veranstaltung, war und ist es,

darauf aufmerksam zu machen, dass man

Menschen mit Behinderung nicht wie kleine Kinder behandeln soll.

Als die 2 Teilnehmer am Würstelstand „Leo“ angekommen sind,

waren bereits viele Menschen dort.

Eröffnet und geleitet wurde die Lesung

vom Ohrenschmaus-Preisträger, David Tritscher.

Vorgelesen wurden die Texte vom Schauspieler Mathias Lenz.

Am Dach vom Würstelstand wurde

von Katharina Senk passend zu den Texten getanzt.

Damit jeder die vorgelesenen Texte versteht,

wurden am Würstelstand Lautsprecher aufgestellt.

Nach einer Eröffnungs-Rede von David Tritscher,

wurde der 1. Text von vorgelesen.

Der 1. Text hatte den Titel „Kunst oder Lebenskunst“

und wurde von Michael Wilhelm geschrieben.

Der 2. Text der vorgelesen wurde von

Dieter Gebauer geschrieben und hatte den Titel „Wiener Wein“.

Als 3. wurde der Text „Meine Laune“ vorgelesen,

geschrieben von Josefine Bitschnau.

Der 4. Text wurde von Melanie Jäger geschrieben,

und er heißt „Kunst und Behinderung“.

Der 5. Text von Peter Gstöttmaier, „Drübaschlofa Heli“

wurde auch beim 11. Wiener Ohrenschmaus vorgelesen

und hat einen Preis gewonnen.

Der Text „Göld is guad, äwa ka Heiratsgrund“,

von Viktor Novorski wurde als 6. vorgelesen.

Dieser wurde auch bereits 2017

beim 11. Wiener Ohrenschmaus vorgelesen

und hat einen Preis bekommen.

Es wurde auch ein zweiter Text von ihm vorgelesen

dieser heißt „Kelch um Kelch“.

Der 7. vorgelesene Text von Alfred Langer „Die fette Pore“

wird auch in der Juli-Ausgabe vom dm- Magazin „active beauty" stehen.

Es wurden noch andere Texte vorgelesen,

unter anderem „Die Hexe“, „Die Ampel“ und

„Der alte Kaiser in vielen Welten“.

Nachdem alle Texte vorgelesen wurden,

bedankte sich David Tritscher noch einmal bei allen,

dass sie gekommen sind und lobte die Teilnehmer für ihre Texte.

Bei Mathias Lenz und Katharina Senk bedankte er sich auch,

dass sie die Texte gemeinsam so gut präsentiert haben.

Als letztes sagte er noch,

dass es während dem „Wir sind Wien“- Festival

23 solche Lesungen in 23 Bezirken gegeben hat,

oder noch geben wird.

Also eine Lesung in jedem Bezirk von Wien.

Dann war die Veranstaltung zu Ende

und die 2 Teilnehmer machten sich auf den Heimweg.

Hier finden sie mehr Informationen zum 11. Wiener Ohrenschmaus und zum „Wir sind Wien“-Festival:

https://kurier.at/einfache-sprache/einfache-sprache-der-11-literaturpreis-ohrenschmaus/301.001.031

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154879118260957&set=a.10150610159215957.380971.691210956&type=3&theater

https://wirsindwien.com/