ÖVP und Grüne stellen Programm für gemeinsame Regierung vor

Sebastian Kurz und Werner Kogler

sagten, dass es große Unterschiede

zwischen ihren beiden Parteien gibt.

Jede Seite hat sich in Punkten,

die ihnen wichtig sind, bei diesem

Programm stark durchgesetzt.

Das Programm hat ungefähr

320 Seiten.

Grüne Punkte

Für die Grünen ist Klimaschutz sehr

wichtig. Ziel ist, dass in zehn Jahren

der ganze Stromaus erneuerbaren

Energiequellen kommt.

Erneuerbare Energiequellen sind

Sonne, Wind und Wasser.

Für alle neuen Gesetze soll es

einen Klima-Check geben.

Das heißt, es muss geprüft

werden, wie sich ein neues

Gesetz auf das Klima auswirken

wird.

Außerdem soll es mehr und

billigere öffentliche

Verkehrsmittel geben.

Die Gelder von Parteien sollen

besser überprüft werden – das

fällt unter den Bereich Transparenz.

Das ist ein Fremdwort und

bedeutet Durchsichtigkeit.

Das war auch eine Forderung der Grünen.

ÖVP-Punkte

Dafür hat sich die ÖVP in Bereichen

Asyl und Migrationen stärker

durchgesetzt. So dürfen künftig

Mädchen bis 14 Jahre in der

Schule kein Kopftuch tragen.

Außerdem soll eine „Sicherungshaft

zum Schutz der Allgemeinheit“

kommen. Dabei kann jemand

eingesperrt werden,

obwohl er noch nichts

angestellt hat.

Bei der Pressekonferenz wo die

beiden Politikerdas Programm

vorgestellt haben, wurde auch

gefragt, ob Österreich Kinder

aus Flüchtlingslagern in

Griechenland aufnehmen

wird. Dort leben jetzt Kinder in

sehr, sehr schlechten Umständen.

Beide Herren haben das abgelehnt.

Bundeskongress

Bei den Grünen muss erst am

Samstag ein Bundeskongress

darüber abstimmen, ob sie

diesem Programm zustimmen.

Auch die vorgeschlagenen

Personen für die Ministerien, die

von Grün besetzt werden, stehen

dort zur Wahl.

Die neue Regierung wird aus 17

Leuten bestehen. 15 Ministerinnen

und Minister und zwei

Staats-SekretärInnen sowie dem

Bundeskanzler

und dem Vize-Kanzler. Vize heißt Stellvertreter.

Die ÖVP besetzt 10 Ministerien,

die Grünen drei. Dazu stellen

beide Parteien einen

Staatssekretär bzw. eine

Staatssekretärin.

Staatssekretäre sind in einem

Ministerium

zuständig für einen Teilbereich.

