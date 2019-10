ÖVP gewinnt Wahlen in Vorarlberg

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 13. Oktober waren in Vorarlberg Landtags-Wahlen.

In einem Landtag werden die Gesetze für ein

Bundesland beschlossen.

Die Wahl-Ergebnisse

Die ÖVP bekam 43,6 Prozent der Stimmen und

erreichte damit den 1. Platz.

Die Grünen erreichten zum ersten Mal

bei einer Landtags-Wahl den 2. Platz.

Sie bekamen 18,8 Prozent der Stimmen.

Die FPÖ verlor stark an Stimmen,

sie erreichte mit 14 Prozent den 3. Platz.

Die SPÖ erreichte mit 9,5 Prozent den 4. Platz,

sie gewann leicht an Stimmen dazu.

Die NEOS bekamen 8,5 Prozent der Stimmen

und erreichten den 5. Platz.

Seit dem 7. Oktober 2014 arbeiten die ÖVP

und die Grünen in Vorarlberg gemeinsam

in einer Regierung zusammen.

Markus Wallner von der ÖVP meinte,

dass das Wahlergebnis zeigt,

dass die Wähler mit dieser Zusammenarbeit zufrieden waren.