Österreichs erstes künstlich gezeugtes Kind ist 35 Jahre alt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Was mittlerweile normal ist,

war in den 1980er Jahren eine Herausforderung.

Die Ärzte Wilfried Feichtinger und Peter Kemeter zeugten

das erste österreichische Baby „im Glas“.

Der heute 35 Jahre alte Zlatan Jovanovic

ist das erste österreichische künstlich gezeugte Baby.

Am 5. August 1982 ist er geboren worden.

Zlatan erinnert sich, dass seine Mutter damals noch

beleidigt wurde, wenn sie mit ihm spazieren gegangen ist.

Heute ist die künstliche Befruchtung normal geworden.

Die Befruchtung im Glas ist eine Methode,

mit der unfruchtbare Menschen

Kinder bekommen können.

Die Kinder werden im Labor in einem Glas gezeugt

und dann in eine Frau eingesetzt.

Österreich war damals das 6. Land, in dem ein Baby

durch künstliche Befruchtung gezeugt wurde.

Im Jahr 1978 kam in Großbritannien

das allererste künstlich gezeugte Baby auf die Welt.

Der Name von dem Baby war Lousia Brown.