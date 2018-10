Österreichischer Handel sucht Lehrlinge über Internet-Aktion

Link zum Original-KURIER-Artikel

Peter Buchmüller von der Wirtschafts-Kammer

ist zuständig für den Bereich Handel in Wien.

Die Wirtschaftskammer setzt sich für

Rechte von Unternehmern in Österreich ein.

Buchmüller hat vor Kurzem eine neue Werbe-Aktion

für den Handel vorgestellt.

Diese neue Aktion wurde über Apps, auf Internet-Seiten

wie zum Beispiel „ Facebook“ und „Snapchat“ gestartet.

Mit dieser Aktion möchte man Jugendlichen

Lust auf eine Lehre machen

und ihnen Ausbildungs-Möglichkeiten zeigen.

Bei dieser Aktion soll auch gezeigt werden,

wie man im Job Erfolg hat.

Apps sind Programme für das Handy oder den PC.

Die Lehre ist eine Form der Ausbildung

für Jugendliche in Österreich.

Eine Lehre dauert 2 bis 4 Jahre und besteht

aus dem Arbeiten in der Firma

und dem Unterricht in der Berufsschule.

Personen, die eine Lehre machen,

werden Lehrlinge genannt.

Iris Thalbauer von der Wirtschafts-Kammer

hat den neuen Lehr-Beruf

Internet-Handels-Kaufmann vorgestellt.

Diese Lehre dauert 3 Jahre.

Dabei lernen die Jugendlichen zum Beispiel,

wie sie in einem Internet-Shop Waren vorstellen

oder auch wie sie Informations-Schreiben verschicken,

die rechtliche Bestimmungen erfüllen.

Sie sagt, dass schon 51 Jugendliche diese Lehre begonnen haben.

Ein Schwerpunkt in den Ausbildungen ist der „Digitale Verkauf“.

Dieses zusätzliche Angebot soll den Jugendlichen lernen,

mit den Herausforderungen im Internet zurechtkommen.

Im Moment gibt es von den Wirtschafts-Kammern in ganz Österreich

einen umfangreichen Bildungs-Plan.

Die Ergebnisse sollen noch 2018 vorgestellt werden.