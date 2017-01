Österreichische Waffen im Irak-Krieg

Link zum Original-KURIER-Artikel

Österreich ist es verboten, in irgendeiner Form,

Kriege und kriegführende Länder zu unterstützen.

Man sagt auch Österreich ist neutral.

Das heißt, Österreich darf sich in keinen Krieg einmischen

und es dürfen auch keine Waffen in Länder geliefert werden,

die Krieg führen.

Das wurde 26. Oktober 1977

im Kriegsmaterial-Gesetz beschlossen.

Die Organisation für Menschenrechte, "Amnesty International"

hat aber herausgefunden, dass in kriegsführenden Ländern

auch mit Waffen gekämpft wird,

die in Österreich hergestellt wurden.

Zum Beispiel im Irak-Krieg.

Österreich ist eines von 16 Ländern, in denen Waffen

hergestellt wurden, die die Armee im Irak verwendete.

Das steht in einem Bericht der heute, am 5. Jänner

veröffentlicht wurde.

Beim Verkauf von Waffen werden jetzt

schärfere Vorschriften gefordert.

Patrick Wilcken von der Organisation "Amnesty International" sagt,

dass jedes Land strenge Maßnahmen vorweisen muss,

die sicherstellen sollen,

dass die Waffen nicht für die Verletzung

von Menschen-Rechten verwendet werden.

Sonst müssen die Lieferungen eingestellt werden.



Die Auslieferung darf außerdem nicht in ein Land gehen,

in dem die Menschenrechte verletzt werden.

Seit mehr als 20 Jahren hat Österreich keine Waffen-Lieferungen

in den Irak erlaubt.

Das erklärte Karl-Heinz Grundböck, der Sprecher

vom österreichischen Innen-Ministerium.