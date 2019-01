Österreichische Skifahrerin Veith will, dass es weniger Skirennen gibt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 27. Jänner meinte die österreichische Skifahrerin Anna Veith,

dass es in Zukunft weniger Skirennen geben soll.

Der Grund ist, dass sich in letzter Zeit viele Skifahrer verletzt haben.

Im Moment sind ungefähr 15 Skifahrer und 8 Skifahrerinnen verletzt.

Veith sagte auch, dass sie trotz ihrer Verletzung

nicht mit dem Skifahren aufhören will.

Sie meinte auch, dass sich das Skifahren verändert hat.

Veith findet, dass der Ski-Verband FIS etwas gegen

die vielen Verletzungen von Skifahrern unternehmen muss.

Die FIS ist der Welt-Ski-Verband.

110 Ski-Verbände sind Mitglieder beim FIS.

Christian Fink ist ein Fach-Arzt für Sportverletzungen.

Er weist darauf hin, dass die Skifahrer körperlich an ihre Grenzen gehen.

Fink befürchtet, dass sich die Skifahrer auch in Zukunft

verletzen werden, wenn sich nichts ändert.

Andreas Puelacher vom Österreichsichen Skiverband

findet auch, dass die FIS etwas gegen

die vielen Verletzungen der Skifahrer tun muss.

Puelacher sagte, dass die FIS sich das Programm

für die Skirennen noch einmal überlegen sollte.