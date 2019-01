Anna Veith: "Es wäre wichtig, weniger Rennen zu machen"

In der ZIB2 am Montag-Abend kam zu diesem Thema auch der Tiroler Sportarzt Christian Fink zu Wort. Er sieht die Schuld für die vielen Verletzungen auch beim aggressiven Material: "Das Material, wie wir es jetzt haben, verzeiht einfach keine Fahrfehler." Für eine Verletzung brauche es daher nicht viel: "Ein bisschen Rückenlage, ein Schlag zur falschen Zeit und dann passiert so eine Verletzung."

Die FIS in der Verantwortung

Körperlich seien die Athletinnen und Athleten jedenfalls bereits am Limit, so Fink. Daher befürchte er, "dass wir auch in Zukunft mit den Verletzungen leben müssen."

Weshalb auch ÖSV-Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher die FIS in der Verantwortung sieht: "Mit ein paar Verletzungen rechnet man, aber dass das gerade in letzter Zeit so stark zunimmt, da muss sich die FIS in meinen Augen das Programm einmal überlegen. Das ist sehr tough vor der WM und mit der WM geht es gleich weiter."