Österreichische Regierung spricht über Klima-Ziele

Link zum Original-KURIER-Artikel



Die österreichische Umweltministerin Elisabeth Köstinger

und Verkehrsminister Norbert Hofer

haben heute ihre Klima-Ziele vorgestellt.

Ihren Klima- und Energieplan nennen sie „#mission 2030.“

In den Bereichen Gebäude und Verkehr

soll die Luftverschmutzung bis zum Jahr 2030 stark sinken.

Verkehr

Bis zum Jahr 2050 soll es kaum mehr

Luftverschmutzung durch den Verkehr geben.

In Wien möchte die Regierung ÖBB-Strecken ausbauen.

Auch in anderen Großstädten soll der

öffentliche Verkehr ausgebaut werden.

Auf den Straßen sollen in Zukunft

mehr elektrische Fahrzeuge unterwegs sein.

Weiters will die Regierung, dass es mehr

Möglichkeiten gibt, gemeinsam ein Auto zu nutzen.

Die Regierung plant auch, den Fahrrad-Verkehr

bis 2025 deutlich zu erhöhen.



Gebäude

Gebäude sollen in Zukunft so gebaut werden,

dass man weniger heizen muss.

Außerdem soll es ab dem Jahr 2020

in neuen Häusern keine Ölheizungen mehr geben.

Es soll in Zukunft auch mehr Sonnenenergie genützt werden,

um Strom und Wärme zu erzeugen.

Es wurde aber noch kein fertiger Plan vorgestellt.

Im jetzigen Plan fehlt auch,

wie die Maßnahmen bezahlt werden sollen.

Die Entwürfe der Regierung sollen von Fachleuten

und verschiedenen Einrichtungen besprochen werden.

Im Juni soll der fertige Plan vorgestellt werden.



Die Umweltschutz-Organisation Greenpeace

findet den Klima-Plan der Regierung nicht gut.

Auch eine Klima-Forscherin findet

den Klima-Plan der Regierung nicht gut.

Sie hätte sich gewünscht,

dass die Regierung genau sagt,

wann welcher Punkt vom Klima-Plan umgesetzt wird.

Sie kritisiert auch,

dass die Regierung nicht sagt,

wie die Maßnahmen bezahlt werden sollen.

Kritisieren bedeutet, dass man sagt,

was man etwas nicht gut findet.

Der Automobilclub ÖAMTC findet auch nicht gut,

dass Autos als Hauptgrund

für die Luftverschmutzung hingestellt werden.

Die Luft wird auch durch viele andere Dinge verschmutzt.