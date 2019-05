Österreichische Regierung muss mehr Geld für das Klima zahlen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Elisabeth Köstinger ist die Umweltministerin von Österreich.

Köstinger meinte, dass es in Österreich im Jahr 2017

mehr Treibhaus-Gase gab als im Jahr 2016.

Treibhaus-Gase sorgen dafür,

dass es auf der Erde wärmer wird.

Zu den Treibhaus-Gasen gehört auch Kohlen-Dioxid.

Kohlen-Dioxid wird mit CO2 abgekürzt.

Vor allem Autos, Fabriken und Kraftwerke

produzieren jeden Tag CO2,

das dann einfach so in die Luft kommt.

Je mehr Treibhaus-Gase in der Luft sind,

desto wärmer wird es auf der Erde.

Das Klima verändert sich somit.

Das nennt man Klimawandel.

Der Klimawandel ist für die Menschen

auf der Erde aber nicht gut,

weil es dadurch immer öfter

schwere Unwetter gibt,

bei denen viele Menschen sterben

und verletzt werden.



Mit Schad-Stoffen und Treibhaus-Gasen handeln

Weltweit haben sich viele Länder verpflichtet,

die Umwelt zu schützen

und weniger Treibhaus-Gase zu produzieren.

Diese Länder haben auch festgelegt,

wie viele Schad-Stoffe jedes Land verursachen darf.

Zu diesen Ländern zählt auch Österreich.

Österreich verursacht aber mehr Schad-Stoffe,

als es eigentlich darf.

Dies führt dazu, dass mit Schad-Stoffen und

Treibhaus-Gasen gehandelt wird.

Wenn eine Fabrik zum Beispiel mehr CO2 verursacht,

als es eigentlich darf,

kann diese Fabrik andere Fabriken,

die noch nicht zu viel CO2 produziert haben,

fragen, ob sie diese CO2-Menge abkaufen kann,

um so selbst mehr CO2 produzieren zu dürfen.

Das kostet aber zusätzlich Geld.

Dies nennt man „Emissions-Handel“.

Emissionen sind Schad-Stoffe und Treibhaus-Gase.



Die Regierung in Österreich muss deshalb

wahrscheinlich in den Jahren 2021 bis 2030

ungefähr 1 bis 7 Milliarden Euro mehr zahlen.

Das Land Österreich bezahlt davon den größten Teil,

den Rest bezahlen die Bundesländer.