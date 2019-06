Österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat gute Chancen auf EM 2020

Link zum Original-KURIER-Aertikel

Die Fußball-Nationalmannschaft

aus Österreich hat am 10. Juni

gegen die Nationalmannschaft

aus Nord-Mazedonien 4:1 gewonnen.

Die Mannschaft hat jetzt somit

das 2. Mal hintereinander gewonnen.



Österreich spielt um die Teilnahme

zur Europa-Meisterschaft im Jahr 2020.

In der Gruppe „G“ ist Österreich

jetzt auf dem 3. Platz.

Für Platz 2 fehlt nur noch ein Punkt.

Platz 2 ist nämlich sehr wichtig,

um an der EM 2020 teilnehmen zu können.

Teamchef Franco Foda ist

sehr stolz auf seine Mannschaft.

Die Österreichische Fußball-Nationalmannschaft

ist jetzt bis September in der Sommerpause.

Nach der Sommerpause spielt die

Mannschafft am 6. September gegen Lettland

Danach spielt sie noch ein Spiel

am 10. September gegen Polen.