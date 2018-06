Österreichische Fußball-Nationalmannschaft besiegt Deutschland 2:1

Link zum Original-KURIER-Artikel



Am 2. Juni besiegte die österreichische Fußball-Nationalmannschaft

bei einem Freundschafts-Spiel die deutsche

Fußball-Nationalmannschaft mit 2:1.

Das Spiel fand in der Kärntner Hauptstadt Klagenfurt statt.

Ein Freundschafts-Spiel ist ein Fußballspiel zwischen 2 Mannschaften,

das außerhalb einer Fußball-Meisterschaft stattfindet.



Das Spiel hätte um 18:00 Uhr beginnen sollen.

Aber es gab ein heftiges Unwetter mit starkem Regen und Hagel,

sodass der Schiedsrichter das Spiel erst 19:40 anpfeifen konnte.

Ein Schiedsrichter leitet das Spiel und passt auf,

dass alle Spieler sich an die Regeln halten.

Der österreichische Spieler Alessandro Schöpf

hat das Tor geschossen, das Österreich den Sieg gebracht hat.



Dieser Erfolg ist deswegen besonders,

weil der letzte Sieg der österreichischen Mannschaft

gegen die deutsche Mannschaft schon lange her ist.

Im Jahr 1978 bei der Fußball-Weltmeisterschaft in der

argentinischen Stadt Cordoba, hat Österreich

zum letzten Mal bei einem Fußballspiel gegen Deutschland gewonnen.