Österreichische Ämter sollen in Zukunft sicherer werden

Die meisten österreichischen Ämter

sind frei zugänglich und nicht mit

extra Zugangs-Schranken geschützt.

Nach dem Mord an einem Beamten in Dornbirn,

soll sich das in Zukunft ändern.

Oberösterreich ist das einzige österreichische Bundesland,

dass seit dem Jahr 2017 gute technische Methoden

für den Schutz von Mitarbeitern in den Ämtern hat.

In 3 Ämtern wurden bereits Zutritts-Schranken aufgebaut.

Die Schranken sind dafür da, um Leute

durchsuchen zu können, bevor sie die Räume betreten.

Dadurch soll festgestellt werden, ob sie

gefährliche Gegenstände bei sich haben.

Vom Jahr 2017 bis zum Ende vom Jahr 2018

haben die Sicherheits-Leute in Oberösterreich,

den Besuchern schon viele Waffen weggenommen.

Darunter waren Stich-Waffen, Pfeffer- oder Tränengas-Sprays

und auch Schuss-Waffen.

Die meisten Ämter sind aber mit dem Schutz

noch nicht so weit.

Obwohl zum Beispiel in Niederösterreich

ein Amoklauf in einem Amt stattfand,

ist es nicht mit Zutritts-Schranken geschützt.

Dafür wurde aber Wachpersonal angestellt

und die Mitarbeiter wurden darin geschult,

wie sie sich in solchen Fällen verhalten sollen.

Die meisten Ämter haben mittlerweile Notruf-Knöpfe,

die mit der Polizei verbunden sind.

Außerdem gibt es auch Pfeffersprays,

die die Beamten zu ihrer Verteidigung benützen dürfen.

In Vorarlberg wird es auch bald

Zutritts-Schranken in Ämtern geben, das hat

Landeshauptmann Markus Wallner bekannt gegeben.