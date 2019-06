Österreicher wollen Plastik-Verbot

Link zum Original-KURIER-Artikel

Eine Umfrage im Internet der österreichischen

Umweltschutz-Organisation „ Global 2000“ ergab,

dass sich einige Österreicher mehr Verbote

von Plastik wünschen.

Bei der Umfrage haben 800 Österreicher

im Alter zwischen 16 und 70 Jahren mitgemacht.



In Österreich sollen ab dem Jänner 2020

Plastik-Sackerl verboten werden.

Mehr als die Hälfte von den Österreichern

wünscht sich sogar noch mehr Verbote.

Plastik ist ein großes Problem für die Umwelt.

Dass man Stroh-Halme, Einweg-Becher

und Plastik- Sackerl verbietet, ist gut,

löst aber das Problem von zu viel Plastik nicht.

Die Politik muss etwas gegen die Verschmutzung

von der Umwelt durch Plastik tun.

Plastik kommt fast überall vor.

In Österreich ist Plastik-Müll der Müll,

der in der Natur am häufigsten gefunden wird.



Mehr als die Hälfte von den Österreichern

will höhere Strafen für Unternehmen,

wenn Unternehmen ihren Plastik-Müll

in der Umwelt entsorgen.

Viele Österreicher wollen auch,

dass es Produkte gibt,

die man wieder verwenden kann.

Dazu zählen zum Beispiel Mehrweg-Verpackungen.