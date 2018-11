Österreicher können immer besser Englisch

Link zum Original-KURIER-Artikel

Vor Kurzem hat der Sprach-Reise-Anbieter „EF Education First“

zum 8. Mal einen weltweiten Englisch-Test durchgeführt.

An diesem Test haben 1,3 Millionen aus 88 Ländern teilgenommen.

Cornelia Lindner ist die Chefin von „EF Education First“ in Österreich.

Lindner meint, dass je besser die Englischkenntnisse in einem

Land sind, umso einfallsreicher, erfolgreicher ist ein Land.

Österreich hat sich im Vergleich zum letzten Jahr

von der Note 2 auf eine 1 verbessert.

Österreich liegt im Vergleich mit anderen Ländern auf

dem 12. Platz.

Es stellte sich auch heraus, dass in Wien das beste

Englisch gesprochen wird.

In Schweden, den Niederlanden und Singapur können

die Menschen am besten Englisch.

Der Test zeigt auch, dass sich Jugendliche weltweit im Internet

Fernseh-Serien auf Englisch anschauen.

Es gibt weltweit immer mehr Bücher und Hörspiele auf Englisch.

Auch bei Computer-Spielen unterhalten sich die Jugendlichen

untereinander auf Englisch.

So üben sie das Verstehen und Reden von Englisch.

Das Ergebnis von dem weltweiten Englisch-Test zeigt auch,

dass Frauen bei dem Test besser waren als Männer.