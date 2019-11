Österreicher arbeiten länger als die Menschen in vielen anderen Ländern

In Österreich arbeiten die Menschen im Durchschnitt

38 Jahre lang, bis sie in Pension gehen dürfen.

Männer arbeiten länger als Frauen.

Es gibt auch Länder in der EU,

in denen die Menschen kürzer oder länger

arbeiten als in Österreich.

In Italien arbeiten die Menschen am kürzesten.

Sie arbeiten im Durchschnitt nur 32 Jahre.

In Schweden und in den Niederlanden arbeiten

die Menschen am längsten.

Sie arbeiten im Durchschnitt 42 Jahre lang.