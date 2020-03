Österreich: Viele Geschäfte sind nicht barrierefrei

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele Geschäfte in Österreich sind für

Menschen mit Behinderung nicht barrierefrei erreichbar.

Zu dem Ergebnis kam der Verein ÖZIV

durch eine Untersuchung.

Barrierefrei heißt, ohne Hindernis.

Dinge wie Stufen, zu enge Eingänge,

fehlende Haltegriffe oder fehlende Beleuchtungen,

können für manche Menschen ein Hindernis sein.

Der Verein ÖZIV setzt sich

für Menschen mit Behinderungen ein.

Der ÖZIV will,

dass Menschen mit Behinderungen

die gleichen Rechte haben,

wie Menschen ohne Behinderung.

Bei der Untersuchung kamen

folgende Ergebnisse heraus:

In der Stadt St. Pölten gibt es

die meisten barrierefreien Geschäfte.

St. Pölten befindet sich in Niederösterreich.

Im Bundesland Salzburg gibt es

die wenigsten barrierefreien Geschäfte.



In Österreich gibt es eigentlich das Gesetz,

dass alle Geschäfte barrierefrei sein müssen.

Viele Geschäfte sind aber wegen einer Lücke

im Gesetz trotzdem nicht barrierefrei.

Geschäfte müssen zum Beispiel nicht barrierefrei sein,

wenn das Unternehmen für den Umbau kein Geld hat.

Betroffene können fordern,

dass ein Geschäft barrierefrei wird.

Dafür müssen sie aber vor Gericht gehen.

Viele Betroffene machen das aber nicht,

weil die Forderung meistens nicht angenommen wird.