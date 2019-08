Österreich: Untersuchung mit Arbeitnehmern

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Beratungs-Firma EY hat eine Untersuchung

mit 1 000 Arbeitnehmern in ganz Österreich gemacht.

Arbeitnehmer sind alle Personen,

die bei einer Firma angestellt sind.

Bei der Untersuchung wurden

die Arbeitnehmer zu ihrem Beruf befragt.

Zufriedenheit im Beruf

In Tirol waren mehr als die Hälfte

der Befragten zufrieden mit ihrem Beruf.

In keinem anderen Bundesland waren

die Arbeitnehmer so zufrieden wie in Tirol.

In Salzburg und Vorarlberg waren die Befragten

am wenigsten zufrieden mit ihrem Beruf.

Motivation bei der Arbeit

In Niederösterreich waren die meisten

Befragten motiviert bei der Arbeit.

In Kärnten waren die Befragten

am wenigsten motiviert.

Gutes Verhältnis zum Chef

Im Burgenland haben die meisten Befragten

ein gutes Verhältnis zu ihrem Chef.

In Vorarlberg hat nur jeder 5.

ein gutes Verhältnis zum Chef.

In ein anderes Bundesland ziehen

Nur jeder 5. Befragte in Oberösterreich würde

das Bundesland für einen guten Job verlassen.

In Kärnten würde dagegen ungefähr jeder 3. Befragte

sein Bundesland für einen guten Job verlassen.

Fast jeder 2. würde bei einem Jobwechsel nach Wien gehen.

Nach Vorarlberg würden nur die wenigsten

bei einem Jobwechsel gehen.