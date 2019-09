Österreich unterstützt Länder in Not mit Geld

Link zum Original-KURIER-Artikel

Österreich wird 3 Länder in Not mit Geld unterstützen.

Das hat der Außenminister von Österreich beschlossen.

Insgesamt sollen 2 Millionen Euro an die Länder Jemen,

Jordanien und Libanon vergeben werden.

Im Jemen gibt es seit fast 4 Jahren Krieg.

Sehr viele Menschen im Jemen haben

nicht genug zu essen.

12 Millionen Menschen und 7 Millionen Kinder

brauchen Nahrungsmittel.

Im Libanon und in Jordanien leben viele Flüchtlinge,

die vor dem Krieg in Syrien geflohen sind.

Mit dem Geld von Österreich sollen diese Flüchtlinge

besser versorgt werden.