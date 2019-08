Österreich: Schon 30 Millionen Euro Schaden durch Unwetter

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit dem Beginn vom Jahr 2019 wurden in Österreich

15 000 Schäden wegen Unwetter bei der

„ Wiener Städtischen" Versicherung gemeldet.

Die Schäden kosteten insgesamt

mehr als 30 Millionen Euro.



In den ersten 3 Monaten vom Jahr 2019

entstanden Schäden durch Schnee- oder Eismassen.

Später im Jahr 2019 gab es Schäden durch

Unwetter wie Stürme, Regen und Hagel.

In Vorarlberg und Tirol gab es viele Überschwemmungen.

In Kärnten und der Steiermark hagelte es sehr viel.

In Salzburg, Niederösterreich und Oberösterreich gab

es viele Schäden durch Stürme und Murenabgänge.

Murenabgänge sind ähnlich wie Hochwasser,

aber noch viel stärker.

Vor allem im Juni gab es außerdem

Hagel in mehreren Bundesländern.

In den vergangenen 10 Jahren zahlte die

Versicherung für Betroffene von Unwettern

in Österreich insgesamt 800 Millionen Euro.