Naturkatastrophen: Heuer schon 30 Millionen Euro Schaden in Österreich

2019 könnte nicht nur mit dem rekordverdächtigen Hitzesommer in Erinnerung bleiben. Sondern auch mit Schadenssummen in Rekordhöhe: Die Wiener Städtische Versicherung gab am Montag bekannt, dass seit Jahresbeginn bereits 15.000 Schadensfälle durch Naturkatastrophen gemeldet wurden - mit insgesamt mehr als 30 Millionen Euro an Kosten.

Im ersten Quartal 2019 fielen naturgemäß Schäden durch Schneedruck an, dann folgten Stürme, Regen und Hagel. Wobei die Bundesländer unterschiedlich stark betroffen waren, hieß es seitens der Versicherung. Vorarlberg und Tirol litten unter Überschwemmungen, Kärnten und die Steiermark besonders unter starkem Hagel, Salzburg, Nieder- und Oberösterreich vor allem an Murenabgängen und Sturmschäden.