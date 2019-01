Österreich: Neue E-Card mit Foto kommt ab 2020

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 30. Jänner beschließt die Regierung

die Änderungen bei der E-Card.

Ab Herbst 2020 werden E-Cards

nur mehr mit Foto ausgestellt.

Das Foto wird Schwarz-Weiß sein.

Sozial-Ministerin Hartinger-Klein

möchte damit verhindern,

dass nichtversicherte Menschen sich die

E-Card von einer versicherten Person ausborgen.

Hartinger-Klein möchte außerdem verhindern,

dass E-Cards gestohlen werden.

Mehr als die Hälfte der

versicherten Menschen in Österreich,

bekommt die neue E-Card automatisch zugeschickt.

Denn das Foto kommt entweder von

der Reisepass-Behörde oder

von der Führerschein-Behörde.

Alle anderen versicherten Menschen

müssen sich selbst um ein Foto kümmern.

Sie müssen das Foto auch selbst bezahlen.

Betroffen sind vor allem Menschen aus dem Ausland,

die in Österreich arbeiten und versichert sind.

Kinder unter 14 Jahren bekommen

auch in Zukunft eine E-Card ohne Foto,

weil sich ihr Aussehen rasch verändert.

Die neue E-Card muss nicht mehr

in das Lesegerät beim Arzt gesteckt werden.

Man muss sie nur an das Lesegerät halten.

Damit soll verhindert werden,

dass sich die E-Card abnützt oder kaputt wird.