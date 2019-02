Österreich: Neue Autobahn-Vignette seit 1. Februar gültig

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit 1. Februar gilt in ganz Österreich

die neue Vignette für die Autobahn.

Die Vignette ist ein Aufkleber, der an die

Innenseite von der Auto-Scheibe geklebt wird.

Die Vignette ist der sichtbare Nachweise dafür,

dass man die Gebühren für die

Autobahn-Nutzung bezahlt hat.

Die Gebühren für die Vignette

bekommt in Österreich die Asfinag.

Die Asfinag ist für den Bau von

Autobahnen und Schnellstraßen zuständig.

Die Asfinag kümmert sich außerdem darum,

dass die Straßen in einem guten Zustand sind

und sie kontrolliert, ob jeder Autofahrer,

der die Autobahn benutzt, eine Vignette hat.

Die neue Vignette gilt bis zum 31. Jänner 2020.

Sie ist teurer als die Vignette vom Vorjahr.

Sie kostet 89,20 Euro für Auto-Fahrer und

35,50 Euro für Motorrad-Fahrer.

Seit 2 Jahren gibt es auch die

elektronische Autobahn-Vignette.

Seitdem wurden 1,5 Millionen

elektronische Vignetten verkauft.

Im Jahr 2018 war jede 3. Jahres-Vignette,

die gekauft wurde, elektronisch.

Die elektronische Vignette kann unter der folgenden

Internet-Seite gekauft werden:

https://asfinag.at/maut-vignette/vignette/digitale-vignette/.

Wer keine Vignette für die Autobahn hat,

aber die Autobahn trotzdem benutzt,

muss 120 Euro Ersatz-Gebühr bezahlen.

Wer dies nicht macht, muss eine Geld-Strafe

von 300 bis 3000 Euro bezahlen.

In Österreich muss jedes Fahrzeug

bis 3,5 Tonnen eine Vignette haben.

Neben einer Vignette fürs ganze Jahr

gibt es auch eine Vignette für 2 Monate.

Für Auto-Fahrer kostet sie 26,80 Euro

und für Motorrad-Fahrer 13,40 Euro.

Eine Vignette für 10 Tage kostet

für Auto-Fahrer 9,20 Euro und

für Motorrad-Fahrer 5,30 Euro.

Wichtig ist, dass man die Rechnung

für die Vignette aufhebt.

Wenn die Autoscheibe kaputt geht,

gilt die Rechnung als Beleg.

Mit der Rechnung kann man dann

eine Ersatz-Vignette beantragen.