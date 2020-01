Österreich ist nicht mehr auf Platz 1 im Skisport

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit dem Winter 1989/1990 war Österreich

jedes Jahr auf Platz 1 im Nationencup im Skisport.

Am Nationencup nehmen Damen und Herren

aus 27 Ländern teil.

Für den Nationencup werden alle Punkte von einem Land

zusammengezählt, die seine Sportler in einer Saison bei

Ski-Wettbewerben erreicht haben.

Es zählen aber nur weltweite Wettbewerbe.

Das Land mit den meisten Punkten ist auf Platz 1.

Österreich hat bisher 40 Mal den Nationencup gewonnen.

Kein anderes Land hat das bisher so oft geschafft.

In diesem Jahr konnte Österreich

den 1. Platz nicht mehr behalten.

Der Schweizer Daniel Yule holte

beim Slalom am 8. Jänner den ersten Platz.

Das brachte der Schweiz viele Punkte.

Seitdem ist die Schweiz auf Platz 1 im Nationencup.