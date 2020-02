Österreich: Im Jänner gab es weniger Arbeitslose

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Jänner 2020 ist die Zahl der

arbeitslosen Menschen in Österreich gesunken.

Das war in fast allen Bundesländern so.

In den Bundesländern Vorarlberg und Steiermark

ist die Zahl der arbeitslosen Menschen aber gestiegen.

Gesunken ist die Zahl der Arbeitslosen besonders

bei Jugendlichen, Männern und älteren Menschen.

Es wurden besonders viele Arbeitsplätze

im Baubereich besetzt.

Auch im sozialen Bereich wurden

viele offene Stellen besetzt.

Es gibt aber auch eine schlechte Entwicklung.

Seit Jänner 2020 sind zum Beispiel immer mehr

Menschen mit Behinderungen arbeitslos.

Das war im Jahr 2019 nicht so schlimm.