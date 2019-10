Österreich hat in Europa die meiste Bio-Landwirtschaft

Ungefähr jede 4. Landwirtschaft in Österreich

ist eine Bio-Landwirtschaft.

Bio-Landwirtschaft heißt,

dass beim Anbau keine giftigen Mitteln

verwendet werden.

Außerdem wird besonders

auf die Umwelt geachtet.

Im Vergleich mit anderen Ländern in Europa,

hat Österreich die meiste

Bio Landwirtschafts-Fläche.

Kein anderes Land in Europa hat so viel,

wie Österreich.

Im Bundesland Salzburg wird sogar die Hälfte

von allen Landwirtschafts-Flächen für die

Bio-Landwirtschaft genutzt.