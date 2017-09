Österreich gewann gegen Serbien

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 19. September spielten die österreichischen

Frauen Fußball-Spielerinnen gegen Serbien.

Dieses Spiel war ein Vorrunden Spiel für

die Welt-Meisterschaft 2019 in Frankreich.

Österreich hat das Spiel mit 4:0 gewonnen.

Österreich war in der ersten Halbzeit

die stärkere Mannschaft.

Zuerst hatten die Spielerinnen noch

kleine Start-Schwierigkeiten.

Aber nach 15 Minuten haben sie das erste Tor geschossen

und waren nicht mehr nervös.

Die Serbinnen wurden gefährlicher, aber ein Tor

von ihnen hat nicht gezählt.

Am Ende von der ersten Halbzeit führte Österreich mit 3:0.

In der zweiten Halbzeit spielten

beide Mannschaften etwa gleich gut.

Aber die Österreicherinnen schafften es,

die Serbinnen von einer Tor-Möglichkeit abzuhalten.

Am Ende vom Spiel schossen die Österreicherinnen

ihr 4. Tor und haben gewonnen.

Dieses Spiel war ein guter Start für Österreich.

Der Teamchef Dominic Thalhammer ist aber

nicht sehr zufrieden.

Das Ergebnis freut ihn, aber er findet,

dass seine Spielerinnen zu viele Fehler gemacht haben.

Die nächsten Spiele finden für Österreich am 23. November

gegen Israel und am 28. November gegen Spanien statt.