Österreich feiert 100 Jahre 1. Republik mit Fest-Veranstaltung

Am 12. November findet in der Wiener Staatsoper

eine Fest-Veranstaltung zum 100. Jahrestag der 1. Republik statt.

Eine Republik ist eine Staatsform.

Der Regierungs-Chef von einer Republik

wird vom Volk, für eine bestimmte Zeit, gewählt.

Das zeichnet eine Republik aus.

Bei der Fest-Veranstaltung werden unter anderem

Bundespräsident Alexander Van der Bellen,

Regierungs-Chef Sebastian Kurz

und der Präsident vom Nationalrat,

Wolfgang Sobotka, eine Rede halten.

Der Nationalrat beschließt zusammen mit dem

Bundesrat die Gesetze in Österreich.

Die Fest-Rede hält die Kärntner Slowenin

und Autorin Maja Haderlap.

Am 11. November 1918 verzichtete der letzte Kaiser

von Österreich, Kaiser Karl I. auf seine Thron-Folge.

Das heißt er hat auf die Rechte und Pflichten

eines Regierungs-Chefs verzichtet.

Am 12. November 1918 wurde die Republik

„Deutschösterreich“ gegründet.

Der 1. Regierungs-Chef dieser Republik war Karl Renner.

Am 10. September 1919 wurde im Schloss der

französischen Stadt Saint-Germain

der österreichische Staatsvertrag unterschrieben.

In diesem Vertrag wurde unter anderem geregelt,

dass es Österreich verboten ist,

Teil vom „Deutschen Reich“ zu werden.

Es wurde auch der Name „Deutschösterreich“ verboten.

Van der Bellen meinte, dass es bis 1945 gedauert hat,

bis Österreich als eigenes Land

auch wirtschaftlich überleben konnte.

Nach dem Ende vom 2. Weltkrieg,

wurde Österreich dann zur 2. Republik.