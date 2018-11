Österreich feiert heute mit Staatsakt 100 Jahre Republik

"Niemand glaubte, dass dieses winzige Rest-Österreich lebensfähig wäre"

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist dem Eindruck entgegengetreten, dass bei den Feiern die damals starken Anschlusstendenzen an Deutschland unter den Teppich gekehrt werden. "Nein, das ist kein Tabu für mich", sagte Van der Bellen der APA beim Weltkriegsgedenken in Paris.

"Dass damals die Mehrheit, glaub ich, der Bevölkerung für den Anschluss an Deutschland war, ist schon verständlich, weil niemand daran glaubte, dass dieses winzige Rest-Österreich, und es hieß ja nicht von ungefähr zunächst Deutsch-Österreich, lebensfähig wäre überhaupt, ökonomisch, in jeder Hinsicht", erinnerte Van der Bellen an die "Implosion" des Habsburgerreiches im November 1918. "Das hat dann gedauert bis 1945, bis sich das eindeutig und endgültig geändert hat", sagte er.

"Jeder weiß, wie die Geschichte der Ersten Republik verlaufen ist, und dass über all die Jahre der Zweifel virulent blieb, ob dieses Ding denn lebensfähig ist", sagte Van der Bellen. "Nicht von ungefähr war Karl Renner, der Ausrufer der Ersten Republik, der Ausrufer der Zweiten Republik - im Jahr 1938 war auch er für den Anschluss. Daran erkennt man schon, wie schwach das Selbstbewusstsein dieser Ersten Republik war."