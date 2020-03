Österreich: Bisher sind 16 Menschen am Corona-Virus erkrankt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Das Corona-Virus ist mittlerweile

auch in Österreich angekommen.

Das Corona-Virus ist eine Lungen-Krankheit,

die aus China kommt.

Die Anzeichen vom Corona-Virus

sind so ähnlich wie bei einer Grippe.

Am besten kann man eine Ansteckung vermeiden,

indem man von kranken Menschen Abstand hält

und sich oft am Tag die Hände wäscht.

Viele Menschen denken,

dass man durch das Corona-Virus sofort stirbt.

Das stimmt aber nicht.

In den meisten Fällen verläuft die Krankheit mild,

das heißt die Betroffenen werden wieder gesund.

Ein großes Risiko besteht nur

für ältere Menschen und Kinder,

weil bei ihnen das Immunsystem zu schwach ist.

Das Immunsystem wehrt Krankheiten

im menschlichen Körper ab.

In ganz Österreich gibt es bis jetzt 16 Personen,

die offiziell am Corona-Virus erkrankt sind.

Es sind noch keine Menschen

in Österreich durch das Corona-Virus gestorben.

Einige erkrankte Personen

befinden sich in einem Krankenhaus.

Andere erkrankte Personen müssen zu Hause bleiben

und dürfen keinen Kontakt zu anderen haben,

damit sie niemanden anstecken.

Wenn man die Sorge hat, selbst erkrankt zu sein,

soll man die Telefonnummer 1450 anrufen.

Am Telefon bekommt man Informationen

und Anweisungen darüber, was man weiter tun soll.