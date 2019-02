Österreich: 50 000 neue Arbeits-Stellen in bestimmten Bereichen

Link zum Original-KURIER-Artikel

In diesem Jahr wird es in Österreich

viele Möglichkeiten geben,

eine Arbeit zu finden.

Ungefähr 50 000 neue Stellen werden

im Jahr 2019 in Österreich in

verschiedenen Bereichen entstehen.

Besonders im Bereich vom Fahrzeug- und

Maschinen-Bau wird es in Zukunft mehr

Arbeits-Stellen geben.

Auch in Metall- und Elektro-Unternehmen

sollen bald mehr Stellen offen sein.

Weitere offene Stellen wird es im Verkauf

und im Gesundheits- und Sozial-Bereich geben.

Bis zum Jahr 2023 wird es immer mehr

Jobs im Bereich Computer-Technologie

oder Pflege geben.

Über 70 000 neue Jobs sollen bis 2023 im

Gesundheits- und Sozial-Bereich dazukommen.

Nur ein Teil dieser offenen Stellen wird

mit Österreichern besetzt.

Es kommen auch Leute aus anderen

europäischen Ländern nach Österreich,

um zu arbeiten.

Zu diesen Ländern gehören unter anderem

Ungarn, Bulgarien und Rumänien.

Es arbeiten aber auch sehr viele Deutsche

in Österreich.