50.000 neue Jobs: Die Berufe mit Zukunft

EY-Managing Partner Gunther Reimoser geht auf Nachfrage ebenfalls davon aus, dass „etwa ein Drittel der neuen Jobs in der produzierenden Industrie entstehen werden“. Dank stabiler Konjunktur würden diese Unternehmen derzeit massiv in die Digitalisierung ihrer Produktion investieren. Diese Stellen zu besetzen sei aber gar nicht so einfach: „Der Fachkräftemangel in Österreich wird sich weiter verschärfen.“

Weiter in die Zukunft blickt das WIFO – mit abweichenden Ergebnissen: Die fünf bis 2023 am dynamischsten wachsenden Berufsgruppen sind demnach akademische IT-Berufe, IT-Fachkräfte, diplomierte Pfleger, akademische Wirtschaftsberufe und Ingenieure. „Mittelfristig betrachtet wird in Österreich der Dienstleistungsbereich überproportional zum Beschäftigungswachstum beitragen“, fasst Studienautor und WIFO-Experte Thomas Horvath zusammen.

Gesundheitsberufe im Aufwind

Von plus 325.300 unselbstständig Beschäftigten, um die der heimische Arbeitsmarkt zwischen 2016 und 2023 demnach wachsen soll, entfällt mehr als ein Viertel auf öffentlichkeitsnahe Dienstleistungen: Alleine 71.800 neue Jobs kommen in den Bereich Gesundheits- und Sozialwesen dazu.

„In Wahrheit dürfte die Zahl der Pflegejobs sogar noch weiter wachsen, da wir in der Studie nur die unselbstständigen Erwerbstätigen betrachten. Gerade im Bereich der Pflegedienste arbeiten jedoch viele selbstständig“, gibt Thomas Horvath zu bedenken.

Weit weniger dynamisch schätzen die WIFO-Ökonomen unterdessen den Zuwachs an Arbeitsplätzen in Produktion und Baubranche ein. Ein Widerspruch zu den Ergebnissen von Synthesis und EY? Nein: „Speziell die Baubranche unterliegt saisonalen Zyklen“, stellt Reimoser von EY klar.

„In der kurzfristigen Prognose stehen die konjunkturvolatilen Branchen wie der Bausektor und die Industrie besser da, als in der mittelfristigen Betrachtung, da wir bis 2023 von einem abgedämpften Wirtschaftswachstum ausgehen“, bestätigt Horvath.

Arbeitskräfte aus dem Osten

Spannend: Lediglich 34,6 Prozent der Stellen, die heuer laut Synthesis-Prognose neu entstehen sollen, werden mit Österreichern besetzt. „Insbesondere der Zustrom an Arbeitskräften aus den mittel- und osteuropäischen Ländern hat zuletzt zugenommen“, erläutert Wolfgang Alteneder.

Die Synthesis-Studie differenziert allerdings nicht im Detail nach Ländern, sondern unterscheidet lediglich Ländergruppen nach Beitrittszeitpunkt zur EU. „Sie können davon ausgehen, dass von jenen 10.300 neu hinzukommenden Arbeitnehmern aus den 2004 beigetretenen Ländern mehrheitlich Ungarn sind. Aus den 2007 beigetretenen Ländern kommen deutlich mehr Rumänen als Bulgaren.“

Konstant hoch werde unterdessen die Zahl der Deutschen in den neuen Jobs sein. „Sie sind und bleiben Spitzenreiter unter den ausländischen Arbeitskräften“, ergänzt Reimoser.

Studieren lohnt sich

In der Pflege und in der Bauwirtschaft sind viele Arbeitnehmer aus osteuropäischen Nachbarländern tätig, spezifiziert Personalberater Alexander Granat (siehe Interview unten). Höherqualifizierte Industriefachkräfte blieben aufgrund steigender Lohnniveaus bei geringerer Arbeitnehmerabgaben zunehmend im Herkunftsland.

„Bis 2023 wird die Nachfrage nach Dienstleistungsberufen, technischen und nicht-akademischen Fachkräften überdurchschnittlich stark steigen. Den voraussichtlich stärksten Zuwachs wird allerdings die Gruppe der akademischen Berufe verzeichnen“, stellt Horvath klar.

Ob 2019 oder erst 2023: Wer einen der neu entstehenden Jobs ergattern will, liegt mit einer guten Weiterbildung also auf jeden Fall richtig.

Zuwanderer am Arbeitsmarkt: Wer kommt?