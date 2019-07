Österreich: 40 bis 50 Medikamente sind wegen Liefer-Problemen nicht verfügbar

Link zum Original-KURIER-Artikel

Österreich hat zurzeit ein Problem mit

der Lieferung von Medikamenten.

40 bis 50 Medikamente sind

momentan nicht erhältlich.

Es geht zum Beispiel um ein Medikament,

das nach Herz-, Nieren- oder Leber-Transplantationen

eingenommen werden muss.

Herz, Niere und Leber sind lebenswichtige Organe.

Wenn diese Organe erkranken, kann eine

Organ-Transplantation das Leben

vom kranken Menschen retten.

Bei einer Organ-Transplantation tauschen Ärzte

ein krankes Organ gegen ein gesundes Organ aus.

Das gesunde Organ kann entweder von einer lebenden

oder von einer toten Person gespendet werden.

Nach einer Organ-Transplantation

muss der Patient ein Medikament nehmen.

Das Medikament verhindert,

dass der Körper das neue Organ abstößt.

Es ist für Betroffene also sehr wichtig.

Gründe für die Liefer-Probleme:

In Österreich sind die Medikamente in Apotheken

im Vergleich zu anderen Ländern billig.

Deshalb liefern die Firmen ihre Medikamente

lieber an Länder, wo sie die Medikamente

teurer verkaufen können.

Außerdem werden viele Medikamente

nicht mehr von Firmen in Europa hergestellt.

Stattdessen werden sie von Firmen in China hergestellt.

Es wird versucht, die Herstellung

wieder nach Europa zu bringen.

Eine Gruppe von Menschen,

die im Gesundheits-Bereich arbeitet,

hat sich deswegen zu einer Arbeitsgruppe

zusammengeschlossen.

Diese Arbeitsgruppe will das Problem lösen.

Die Mitglieder möchten

durch einige Änderungen verhindern,

dass es wieder zu so einer Situation kommt.