Österreich: 4 neue Lehr-Berufe ab Herbst

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ab Herbst 2019 wird es in Österreich

4 neue Lehr-Berufe geben.

Zu den 4 neuen Berufen zählen die Lehren

Fahrrad-Mechatronik, Sportgeräte-Fachkraft,

Nah- und Distributions-Logistik und Back-Technologie.



Fahrrad-Mechatroniker reparieren verschiedene Arten

von Fahrrädern und sie beraten auch Kunden.

Fahrrad-Mechatroniker beschäftigen sich

vor allem mit elektronischen Fahrrädern.

Sportgeräte-Fachkräfte montieren, überprüfen

und reparieren Sport-Geräte.

Ein Sport-Gerät ist zum Beispiel ein Laufband.

Außerdem beraten sie Kunden über die Funktion

von Sport-Artikeln und Sport-Geräten.

Distributions-Logistiker kontrollieren Paket-Sendungen.

Wenn eine Paket-Sendung beschädigt oder falsch ist,

wissen sie, was zu tun ist und

informieren auch die Kunden darüber.



Wer keine Lehre zum Bäcker machen möchte,

kann in Zukunft den Lehr-Beruf Back-Technologie machen.

Im Lehr-Beruf Back-Technologie lernt man

mehr über den Umgang mit Teig.

Außerdem werden im Labor Back-Eigenschaften überprüft

und neue Produkte entwickelt und Anlagen gelenkt.