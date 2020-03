Österreich: 140 Menschen sind am Corona-Virus erkrankt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 9. März 2020 wurde festgestellt,

dass bereits 140 Menschen in Österreich

am Corona-Virus erkrankt sind.

Das Corona-Virus kann

zu einer Lungenkrankheit führen.

In Wien befinden sich zurzeit 33 Personen,

die am Corona-Virus erkrankt sind.

Weltweit sind mehr als 110 000

am Corona-Virus erkrankt.

Um die Ansteckungsgefahr zu verringern,

sollte man sich die Hände oft

und gründlich ungefähr 20 Sekunden lang waschen.

Von kranken Menschen sollte man Abstand halten.

Wenn man glaubt, dass man am Corona-Virus erkrankt ist,

kann man bei der Gesundheits-Telefonnummer 1450 anrufen.

In Österreich gibt es inzwischen auch eine Telefonnummer,

wo Fragen über das Corona-Virus beantwortet werden.

Für allgemeine Informationen über das Corona-Virus

kann man bei der Nummer 0800 555 621 anrufen.