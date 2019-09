Öffi-Verbindungen in der Ostregion: Mehr Züge und kürzere Wartezeiten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Ostregion hat sich gemeinsam

auf bessere Bahn-Verbindungen geeinigt.

Zur Ostregion gehören Wien,

Niederösterreich, und das Burgenland.

Von den Änderungen sind großteils

die Schnellbahn-Verbindungen betroffen.

Vor allem für Pendler werden die

Änderungen sehr gut sein.

Pendler sind Menschen, die wegen

ihrem Beruf regelmäßig zwischen

2 Orten hin- und herfahren müssen.



In Niederösterreich wird es folgende

Änderungen geben:

In Niederösterreich sollen bis zum

Jahr 2029, während der

Hauptverkehrszeit in der Früh,

mehr Züge fahren.

Die Hauptverkehrszeit ist die Zeit,

in der die meisten Menschen

mit dem Zug unterwegs sind.

Die Züge nach Niederösterreich

werden in Zukunft bis 22 Uhr

von Wien aus fahren.

Auf den Hauptbahnstrecken sollen

die Züge bis Mitternacht fahren.

In Wien wird es folgende Änderungen geben:

In Wien soll die Schnellbahn in Zukunft

genau so oft wie die U-Bahn fahren.

Schon im Jahr 2020 werden die

Schnellbahn-Züge von Meidling bis

nach Floridsdorf alle 3 bis 5 Minuten fahren.

Zwischen Aspern-Nord bis Hütteldorf

sollen die Züge jede halbe Stunde fahren.

Die Schnellbahn-Linie S50 soll alle

15 Minuten von Wien Westbahnhof

nach Unter Purkersdorf fahren.

Im Burgenland wird es

folgende Änderungen geben:

Das Burgenland arbeitet an

einer neuen Buslinie.

Die neue Buslinie soll das

Südburgenland mit Graz verbinden.

Im Jahr 2020 werden die

Zugverbindungen zwischen

Wien Hauptbahnhof – Bruck/ Leitha – Kittsee

und Wien Hauptbahnhof – Neusiedl verbessert.

Schon Ende 2019 wird es auch

zusätzliche Verbindungen auf der Strecke

Wien – Wulkaprodersdorf – Deutschkreuz geben.