Eine Milliarde für den Bahnausbau: Das ändert sich für die Ostregion

Mehr Zugverbindungen und dichtere Takte - nicht erst seit der großen Pendler-Umfrage der Arbeiterkammer ist bekannt, was sich Öffinutzer in der Ostregion wünschen. Erstmals haben sich nun Wien, Niederösterreich, Burgenland und der Bund gemeinsam auf die Bestellung des Schienenverkehrs geeinigt. Bis 2029 soll das Bahnangebot um 25 Prozent zulegen. Neun Millionen zusätzliche Bahnkilometer sollen die Menschen zu ihren Zielorten bringen. Was trotz Pendler-Wunsch nicht im Programm ist: ein einziges Ticket für die Ostregion.

Das verbessert sich in Niederösterreich

Bis 2029 soll es auf allen Strecken, auch abseits der Ballungsräume, einen Stundentakt geben. Zudem sollen zur Hauptverkehrszeit mehr Züge unterwegs sein. Kundenfreundlicher sollen jedenfalls die Betriebszeiten werden: Alle Bahnlinien werden künftig ab Wien mit letzter Abfahrt um 22 Uhr erreichbar sein. Derzeit sind die letzten Abfahrten auf den Regionalbahnen oftmals um 20 Uhr. Auf den Hauptstrecken sollen bis Mitternacht Züge geführt werden. Auch auf den Ausbau der Pottendorfer Linie und der Südbahn, der Marchegger Ostbahn, der Nordbahn und auf die Elektrifizierung Niederösterreichischer Regionalbahnen haben sich Bund und Länder noch einmal konkret verständigt.