ÖBB bietet fair gehandelten Kaffee und Kakao an

Im Sommer 2017 wurde eine Petition

von der Organisation Südwind

2100 Mal unterschrieben.

Bei der Petition ging es darum, dass in den Zügen

der ÖBB fair gehandelter Kaffee verkauft wird.

Die Organisation hatte Erfolg.

Eine Petition ist eine schriftliche Bitte oder Beschwerde

von einer einzelnen Person oder einer Gruppe.

Die unterschriebene Petition wird

an die Regierung geschickt.

Die Regierung entscheidet dann,

was weiter passiert.

Der ÖBB-Speisewagen serviert jetzt nur noch fair

gehandelten Kaffee.

Fair gehandelt bedeutet, dass die Kaffeebauern

fair bezahlt werden.

Die Kaffee-Expertin von Südwind sagt,

wer sich beim Warten auf den Zug einen fair

gehandelten Kaffee zum Mitnehmen wünscht,

muss lange suchen.

Nur ein kleiner Teil der österreichischen Bäckereien

hat fair gehandelten Kaffee.