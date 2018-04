Nudeln machen nicht dick

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele Menschen glauben, dass Nudeln dick machen.

Deswegen essen diese Menschen spezielle Nudeln,

die gesünder sind.

Aber das ist nicht nötig.

Eine Untersuchung in Kanada hat bewiesen,

dass Nudeln doch nicht dick machen.

Dabei wurden 2488 Teilnehmer untersucht.

Die Teilnehmer haben pro Woche etwa

3 Mal Nudeln gegessen.

Ansonsten haben sie sich so ernährt,

dass sie einen möglichst niedrigen Blutzucker-Spiegel hatten.

Der Blutzucker-Spiegel gibt an,

wie viel Zucker man im Blut hat.

Die Forscher haben herausgefunden,

dass man durch Nudeln kein Gewicht zunimmt.

Es ist sogar so, dass man ein wenig Gewicht verliert.

Anders als viele Menschen glauben, können Nudeln

doch ein Teil von guter Ernährung sein.

Die Forscher sagen, dass Nudeln keinen

schlechten Einfluss auf das Körpergewicht haben,

wenn man sich insgesamt gesund ernährt.

Es sind aber nicht alle Nudeln gleich gesund.

Vollkorn-Nudeln sind gesünder als normale Nudeln.

Einige Nudel-Sorten wie Vollkorn-Nudeln haben

mehr Kohlenhydrate und geben dem Körper

dadurch auch mehr Energie.

Lebensmittel, die langsamer verdaut werden,

haben auch mehr gesunde Inhaltsstoffe.