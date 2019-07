Novak Djokovic gewinnt das Tennis-Turnier in Wimbledon

Link zum Original-KURIER-Artikel

Das Tennis-Turnier in Wimbledon findet

jedes Jahr Anfang Juli in London statt.

Das Turnier dauert 2 Wochen.

Es ist das älteste Tennis-Turnier der Welt.

Am 14. Juli fand das Wimbledon-Finale der Männer statt.

Im Finale spielte Novak Djokovic gegen Roger Federer.

Novak Djokovic ist zurzeit der beste und

Roger Federer der drittbeste männliche Tennis-Spieler.

Novak Djokovic gewann das Finale gegen Roger Federer.

Das Finale dauerte insgesamt 4 Stunden und 57 Minuten.

Damit ist es das längste Einzel-Finale

in der Geschichte von Wimbledon.

Auch der österreichische Tennis-Spieler

Dominic Thiem nahm am Wimbledon-Turnier teil.

Er ist aber in der ersten Runde ausgeschieden.