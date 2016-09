Norbert Hofer besucht Tschechien

Link zum Original-Kurier-Artikel

Norbert Hofer ist der Kandidat für die

Bundes-Präsidenten-Wahl und tritt für die FPÖ an.

Hofer ist Österreichs 3. Nationalrats-Präsident.

Damit ist er vorübergehender Bundes-Präsident,

zusammen mit den 1. und 2. Nationalrats-Präsidenten.

Die beiden heißen Doris Bures und Karlheinz Kopf.

Im Nationalrat werden die Gesetze beschlossen.

Heute, am 12. September, fährt Hofer nach Tschechien.

Dort wird er sich mit dem tschechischen Präsidenten,

Milos Zeman treffen.

Hofer sagt, er fährt als 3. Nationalrats-Präsident

nach Tschechien.

In Tschechien glaubt man aber, dass Hofer

als vorübergehender Bundes-Präsident hinfährt.

Das Parlament weiß von der Auslands-Reise nichts.

Auch die anderen Nationalrats-Präsidenten wissen von

der Reise nichts.

Das Parlament meint dazu:

Die Reise ist nicht mit dem Parlament abgesprochen.

Daher kann Norbert Hofer diese Reise nur als FPÖ-Politiker

oder als Privat-Person machen.

Hofer sagt trotzdem, dass er als

3. National-Ratspräsident hinfährt.

Hofer hat versprochen, dass er seine Stelle als vorübergehender

Bundes-Präsident nicht für seinen Wahlkampf nutzt.

Es wirkt aber jetzt so, als würde er den Besuch in Prag für

seinen Wahlkampf nutzen.

Der tschechische Präsident ist nämlich auch sehr

ausländer-feindlich, so wie Norbert Hofer.

Viele Leute finden es auch nicht gut, dass Hofer sein

Dienst-Auto für den Wahlkampf nutzt.

Das ist nämlich nicht erlaubt.

Norbert Hofer meint dazu, dass er einen Teil

der Kosten für das Dienst-Auto selbst bezahlt.