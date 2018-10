Niki Lauda geht es schon besser

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit mehr als 2 Monaten liegt Niki Lauda

auf der Intensivstation im Wiener AKH.

Er hat Anfang August wegen einer schweren Krankheit

eine neue Lunge bekommen.

Auf einer Intensivstation werden Patienten

nach einer schweren Operation behandelt.

Nun geht es Lauda schon besser.

Lauda kann wieder ohne Probleme sprechen

und alle Organe funktionieren gut.

Aus der Sicht von den Ärzten kann er das AKH

in den nächsten Wochen verlassen.

Danach kommt er in eine Reha-Klinik.

In einer Reha-Klinik erholen sich Patienten

nach schweren Operationen oder Krankheiten.