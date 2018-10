Niger: Sehr viele Menschen hungern

Link zum Original-KURIER-Artikel

Mit ihren anderen 7 Kindern hatte sie nie

solche Probleme, sagt Salamatou Mani.

Sie ist eine junge Mutter, die in dem

afrikanischen Land Niger wohnt.

Ihre Zwillinge Awa und Adam sind 2 Monate alt.

Sie sind aber so klein, als wären sie vor 2

Wochen geboren worden.

Die 27-Jährige sitzt auf einem Spitalsbett

mit ihren 2 Babys.

Insgesamt werden 170 Mütter mit ihren

unterernährten Babys in einer Außenstelle

vom Spital in der nigrischen Stadt Zinder

betreut.

Die beiden Zwillinge haben schon das

Schlimmste hinter sich.

Sie müssen nicht mehr mit einer Sonde

ernährt werden.

Eine Sonde ist ein Schlauch, durch den

Menschen künstlich mit Nahrung versorgt werden.

In Niger ist Unterernährung schon sehr

lange ein Problem.

Mehr als 2,3 Millionen Einwohner könnten

ohne die Hilfe, die zum Großteil von der EU

kommt, nicht überleben.

Zwischen den Monaten August und November

ist es besonders schlimm.

Die Essensvorräte sind verbraucht und

es gibt noch keine neue Ernte.

Während der Regenzeit gibt es auch

Stürme und Fluten, welche die Felder zerstören.

50 Kinder wurden heute ins Spital gebracht.

15 sind es an normalen Tagen, sagt ein Arzt.

Die Babys, die von den Müttern hergebracht werden,

sind meist schon in einem sehr schlechten Zustand.

Da die Eltern zuvor meist zu Heilern im

Dorf gehen, vergeht wertvolle Zeit.

Manche Kinder, die ins Spital gebracht

werden, können nicht mehr gerettet werden.

Bei Kleinkindern kann Unterernährung zu

schweren, anhaltenden Schäden führen.

Fast 350 000 unterernährte Kinder konnten

durch Hilfsgelder der EU gerettet werden.

Dadurch konnte die Kindersterblichkeit

im Land gesenkt werden.

Aber das Problem in Niger ist nicht nur die Armut.

Das Hauptproblem sieht ein

Gesundheits-Experte in Niger in dem

fehlenden Wissen der Bevölkerung.

Frauen hören auf zu stillen, wenn

sie wieder schwanger werden.

Sie glauben, das Stillen schadet dem

ungeborenen Kind.

Viele Mütter hören schon nach

2-3 Monaten auf zu stillen.

Anschließend werden die kleinen Babys mit

unverträglichem Hirsebrei gefüttert.

Zu fehlendem Wissen kommen auch

schlechte Ernten, ansteckende Krankheiten,

fehlende Hygiene und schmutziges Wasser dazu.

Ein Problem ist auch, dass Frauen in Niger

sehr viele Kinder bekommen.

Jede Frau in Niger bekommt ungefähr 7 Kinder.

Das ist die höchste Geburtenrate der Welt.

In der Regierung in Niger will man in Zukunft

nur eine bestimmte Anzahl an Kindern erlauben.

Das ist aber schwierig, weil viele Kinder zu haben

hat einen großen Wert in Niger.

Erdnusspaste als Rettung

Es wurde ein Nahrungsmittel gefunden,

das viele Menschen in Niger gerettet hat.

Plumpy-nut wird das Nahrungsmittel

genannt, welches viel Vitamine, Eiweiß

und Fett enthält.

Es hat seit der Herstellung sehr vielen

Kindern das Leben gerettet.

Die Paste können die Kinder bis

zu 3 Mal am Tag einnehmen.