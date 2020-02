Niederösterreich: Warnung vor Hustensaft mit Noscapin

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Niederösterreich litten 2 Kinder an Vergiftungen,

nachdem sie Hustensaft mit dem Wirkstoff

Noscapin bekommen haben.

Noscapin ist ein Wirkstoff,

der aus der Mohnblume gewonnen wird.

Er ist ein gutes Mittel gegen Husten.

Nachdem die Kinder den Hustensaft bekamen,

stellten die Eltern fest, dass die Pupillen ihrer Kinder

größer waren als normal.

Außerdem atmeten sie krampfhaft.

Pupille nennt man den schwarzen Punkt

in der Mitte vom Auge.

Dieser Punkt kann seine Größe verändern,

je nachdem ob es hell oder dunkel ist.



Ärzte in einem Krankenhaus in Niederösterreich

stellten fest, dass das Noscapin im Hustensaft

mit dem Gift der Tollkirsche verunreinigt war.

Die Tollkirsche ist eine Pflanze mit giftigen Früchten.

Seit 6. Februar werden Eltern deswegen gewarnt,

keinen Hustensaft und keine anderen Medikamente

mit Noscapin mehr zu kaufen.