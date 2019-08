Niederösterreich: Neuer Hafen und Brücke für die Stadt Melk

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Melk soll bis zum Jahr 2021 ein neuer

Hafen und eine neue Brücke gebaut werden.

Melk ist eine Stadt in Niederösterreich,

die an der Donau liegt.

In Melk gibt es pro Jahr

insgesamt 900 000 Urlauber,

die mit dem Bus, Schiff

oder Rad nach Melk kommen.

Melk gehört zur Region „Wachau“,

die sehr beliebt bei Urlaubern ist.



Jedes Jahr kommen sehr

viele Menschen nach Melk.

Weil der Hafen sehr alt ist und die

vielen Schiffe keinen Platz mehr haben,

soll ein neuer Hafen gebaut werden.

Außerdem soll auch eine neue Brücke

über einen Teil der Donau gebaut werden.

Auf der Brücke soll es 2 Fahr-Spuren

und einen Weg für Fußgänger geben.



Es ist auch ein Erholungs-Gebiet

mit neuen Radwegen geplant.

Der Camping-Platz soll

ebenfalls verlegt werden.