Niederösterreich beschließt Geld-Strafen bei Verstoß gegen Kopftuch-Verbot

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Landtag in Niederösterreich hat beschlossen,

dass Eltern in Zukunft Geld-Strafen bezahlen müssen,

wenn ihre Töchter Kopftücher tragen.

In einem Landtag werden die Gesetze für ein

Bundesland beschlossen.

Die SPÖ, die FPÖ und die ÖVP haben für

diese Änderung gestimmt.

Wenn Eltern ihre Töchter mit einem Kopftuch in

den Kindergarten schicken, müssen sie bis zu 440 Euro

Geld-Strafe bezahlen.

Klaus Schneeberger ist der Klub-Obmann der ÖVP

in Niederösterreich.

Ein Klub-Obmann vertritt seine Partei im Nationalrat.

Schneeberger sagte, dass Niederösterreich das erste

Bundesland ist, das wirksame Schritte setzt,

damit Mädchen selbst über ihr Leben entscheiden können.

Klub-Obmann Schneeberger möchte auch einen

Gesetzes-Antrag an den Staat Österreich schicken.

In dem Antrag wird ein Kopftuch-Verbot in Pflichtschulen gefordert.

Das Verbot soll für Mädchen bis 14 Jahren gelten.

Schneeberger möchte Mädchen damit vor Ausgrenzung

durch Mitschüler schützen.

Die Islamische Glaubensgemeinschaft ist gegen ein Kopftuch-Verbot.

Sie warnt davor, dass Muslime in der Ausübung von

ihrem Glauben benachteiligt oder eingeschränkt werden.

Die Islamische Glaubensgemeinschaft setzt sich für die Rechte der

Muslime in Österreich ein.